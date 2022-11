69-Jähriger ignorierte Stopp-Schild in Innsbruck: Unfall mit zwei Verletzten

In der Anton-Eder-Straße passierte der Unfall.

Innsbruck – Weil er ein Stoppzeichen ignoriert hatte, verursachte ein 69-jähriger Österreicher am Sonntagabend in Innsbruck einen Unfall.

Der Mann war gegen 20 Uhr an einer Kreuzung im Bereich der Anton-Eder-Straße ohne anzuhalten abgebogen. Dabei prallte er in die linke Fahrzeugseite eines von rechts kommenden Autos.

Der Lenker dieses Pkw, ein 25-jähriger slowakischer Staatsbürger, und ein hinter ihm sitzender Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung in die Klinik in Innsbruck eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)