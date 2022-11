Star-Revival in Imst: „Stani“ fliegt als Neo-Opa aus Ungarn ein

Sehen sich beim Star-Revival wieder – Maradona-Double Abi Atici, Organisator Ralph „The Voice“ Schader und Stanislaw Tschertschessow. © SUE

Nauders, Imst – In einer Woche geht der Vorhang für das Internationale Star-Revival in Nauders/Imst (14.11.–18.11.) auf. Die Legenden werden auf Einladung von Organisator Ralph „The Voice“ Schader am 16. November in der Imster Sporthalle auflaufen. Klar, dass es sich auch Ex-Wacker-Coach und Ex-FC-Tirol-Goalie Stanislaw Tschertschessow nicht nehmen lässt zu kommen.

Der Coach von Ferencvaros Budapest kommt als ungarischer Double-Gewinner und Sieger einer Europa League Gruppe, die mit nationalen Meistern (Trabzonspor/TUR und Roter Stern Belgrad/SRB) und einem französischen Spitzenteam mit Champions-League-Erfahrung (AS Monaco/FRA) garniert war. „Nicht schlecht, oder? Wir haben einen Plan, und die Jungs glauben daran“, hält Tschertschessow zu seiner Multi-Kulti-Truppe (Spieler aus 15 Nationen) gewohnt trocken fest. Der „Stani“ wird auch in Imst als Oberhaupt und Cheftrainer fungieren, wo er die Geschicke beim Internationalen All-Star-Team gemeinsam mit Sportdirektor Horst Hrubesch leitet. Alte Kollegen (Jerzy Brzeczek, Radolsav Gilewicz) wie klingende Namen (DFB-Weltmeister Guido Buchwald, Maurizio Gaudino, Fredi Bobic, Krassimir Balakov ...) tanzen nach seiner Pfeife. „Wir werden sehen, in welcher Verfassung sie sind“, schmunzelt Tschertschessow, der u. a. auch mit Legia Warschau (POL) das Double gewann oder das russische Nationalteam bis ins WM-Viertelfinale führte.