Debatte um Pflicht-Pflegepraktikum vor Medizin-Aufnahmetest

Wien – Die Aufnahmetests für das Medizinstudium stehen wieder im Zentrum einer Debatte. Während zuletzt vor allem um die Anzahl der Studienplätze gerungen wurde, steht nun die Art der Auswahl der Bewerber für einen der 1850 Plätze an den öffentlichen Medizinunis im Mittelpunkt. Ausgelöst wurde die Diskussion in der Vorwoche, als ein Primar die Zulassung statt von einem Test von der Absolvierung eines Pflegepraktikums abhängig machen wollte.

Derzeit entscheidet über die Aufnahme der Studienwerber ein Aufnahmetest, der einmal pro Jahr Anfang Juli an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. der Medizin-Fakultät der Uni Linz durchgeführt wird. Die Plätze gehen dann an jene Studienwerber, die die besten Testergebnisse abliefern (wobei es allerdings noch Quoten für Personen mit österreichischem Maturazeugnis gibt).

Das will der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und Primar im LKH Hochsteiermark in Leoben, Reinhold Kerbl, ändern. In der Presse forderte er in der Vorwoche, dass statt des Tests ein verpflichtendes einjähriges Pflegepraktikum absolviert werden muss. An dessen Ende soll dann ein Gremium über die Zulassung entscheiden.