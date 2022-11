Cum-Ex-Skandal: Lange Haftstrafen für frühere Maple-Banker

Frankfurt am Main – Im Cum-Ex-Steuerskandal hat das Landgericht Frankfurt Haftstrafen gegen drei frühere Manager der Maple Bank verhängt. Der ehemalige Deutschland-Chef wurde wegen schwerer Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten und zu einer Geldstrafe von 96.000 Euro verurteilt, wie das Gericht am Montag entschied. Damit muss erstmals ein früherer Bankchef in Deutschland wegen Cum-Ex-Geschäften ins Gefängnis.