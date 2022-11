Kritik, Forderungen, Appell: Brief ans Christkind der Innsbrucker Wirtschaft

Innsbruck – Ein kleiner Zettel, große Wünsche. So hat es vor Weihnachten Tradition. Auch Innsbrucks Wirtschaft, in Person von WK-Obmann Franz Jirka, hat eine Wunschliste ans Christkind. Und die hat es durchaus in sich.

Jirka und WK-Bezirksstellenleiter Stefan Wanner spannten bei einer Pressekonferenz thematisch einen weiten Bogen. Von der Notwendigkeit eines Busparkplatzes für die Stadt über eine Attraktivierung der Haltestelle für den Flixbus bis hin zur Bedeutung des regionalen Handels für die Wirtschaft in der Stadt ging es einmal quer durch den Themengarten. Alles unter dem Motto: „In Zeiten der Krise müssen alle Akteure an einem Strang ziehen, die Wirtschaft darf bei Entscheidungen der Politik nicht außen vor gelassen werden“, wie es Jirka formulierte.

Zwar habe sich die Kommunikation mit der Stadt verbessert, jedoch vermissen die beiden Wirtschaftskämmerer in der politischen Arbeit einen Fokus auf Wirtschaftsthemen. Wanner: „Wir müssen da ins Tun kommen.“ So wäre man seitens der Kammer klar für einen Ausbau bei den Tiefgaragenplätzen und sieht im Bozner Platz, was die Zufahrten zu den Garagen betrifft, „eine vertane Chance“. Es vergehe jedenfalls kein Tag, an dem nicht ein Parkplatz im Stadtgebiet umgewidmet werde. Genaue Zahlen konnte man dafür aber nicht vorlegen.