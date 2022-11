Ausgezeichnetes Lernen in „MINT“-Disziplinen auch im Tiroler Oberland

Als erste und einzige Schule im Bezirk Reutte darf sich die Volksschule Vils über die Auszeichnung freuen. Und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Schon 2019 erhielt die Schule das Zertifikat, jetzt geht’s in die Verlängerung. Christin Burckhardt und Wolfgang Paulmichl (IV) überreichten Direktorin Andrea Bailom und ihrem Team Montagvormittag die neue Plakette und gratulierten den 60 Kindern zu ihren Projekten und ihrer Kreativität.

Gerade während Corona zeigte sich die Wichtigkeit von MINT: ohne Forschung und Technologie kein Impfstoff, ohne Medienkompetenz und Digitalisierung kein Distance Learning. Und diese Kompetenzen werden schon früh vermittelt, wie ein Blick auf die MINT-Landkarte zeigt. Neben Vils scheint im Außerfern auch ein zweiter Punkt in Breitenwang auf. Der Kindergarten Together wurde 2021 ebenfalls MINT-zertifiziert.

Ein weiterer Ausflug in die MINT-Landschaft führt in den Bezirk Landeck – dort allerdings in die Sekundarstufe. Sowohl Gymnasium und Handelsakademie Landeck als auch die Neue Mittelschule Clemens Holzmeister tragen das Gütesiegel. Erst kürzlich wurde im Rahmen der MINT-Initiative mit der MEDIA.HAK Landeck ein Projekt realisiert, bei dem zwei neue Panorama-Webcams am Schuldach installiert wurden. Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse hatten sich im vergangenen Schuljahr sowohl um deren Planung als auch schrittweise Umsetzung gekümmert. Die Website der Schule bietet seither sowohl Live-Bilder als auch Videos vom Talkessel-Panorama.