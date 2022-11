Jugendlicher schoss in Innsbruck mit Gaspistole auf Fußgängerin

Innsbruck – Schüsse auf eine Fußgängerin sorgten am Montagabend für einen Polizeieinsatz in Innsbruck. Die Beamten konnten rasch einen 17-jährigen Verdächtigen ausforschen, der gegen 18.30 Uhr aus seinem Wohnungsfenster mit einer Gasdruckpistole auf die 50-jährige Frau geschossen haben soll. Laut Polizei gab er zumindest drei Schüsse ab, einer traf die Frau an der Handfläche. Verletzt wurde sie dabei nicht.