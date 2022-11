Ein Neuling im ÖFB-Kader, Robert Ljubicic entschied sich für Kroatien

Nach entsprechenden Berichten aus Kroatien bestätigte der ÖFB, dass der Profi von Dinamo Zagreb in einem Telefonat mit Rangnick diesem mitgeteilt hat, seine Zukunft im Teamtrikot des Vize-Weltmeisters zu sehen. Der 23-jährige Ex-Rapidler Ljubicic spielt seit Sommer für Dinamo, als Linksverteidiger überzeugte der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler (für Österreich wie auch Kroatien) auch in der Champions League. Genau auf dieser Position wäre er in Österreichs Nationalauswahl eine gesuchte Verstärkung.

Gegen Fußball-Zwerg Andorra tritt Österreich am 16. November (18.00 Uhr) im Rahmen des Trainingslager in Spanien an. Gespielt wird in Malaga. Italien gastiert in der Neuauflage des EM-Achtelfinales 2021 am 20. November (20.45 Uhr/beide live ORF 1) im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der regierende Europameister hatte die Teilnahme an der an diesem Tag startenden WM-Endrunde in Katar verpasst.