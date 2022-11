Gulden von Puma zu Adidas: Spektakulärer Chef-Wechsel in der Sportartikelwelt

Puma-Chef Björn Gulden wird per 1. Jänner 2023 Vorstandschef beim direkten Konkurrenten Adidas.

Herzogenaurach - Der spektakuläre Personaltransfer in der deutschen Sportartikelbranche ist perfekt: Der bisherige Puma-Vorstandschef Björn Gulden wird neuer Konzernchef beim Wettbewerber Adidas. Der Wechsel werde zum 1. Januar nächsten Jahres vollzogen, gab Adidas am Dienstag in Herzogenaurach bekannt.