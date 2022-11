Himmelskörper des Sonnensystems veränderten Klima der Erde

Wien – Das Klima der Erde wird regelmäßig durch Anziehungskräfte der Planeten und des Erdmonds verändert. Speziell für die jüngere Erdgeschichte war klar, dass diese Kräfte für Eiszeiten mit verantwortlich waren. Forscher der Uni Wien berichten nun mit internationalen Kollegen im Fachjournal Pnas, dass astronomische Zyklen – zusätzlich zur Bewegung der Kontinente und schwankendem CO2-Anteil in der Atmosphäre – auch das Treibhausklima vor 200 Mio. Jahren beeinflussten.

Unklar war bisher allerdings, wie diese astronomischen Kräfte wärmere Klimaphasen mit höheren Treibhausgaskonzentrationen in der früheren Erdgeschichte beeinflussten. Die Wissenschafter gingen in ihrer Arbeit dieser Frage anhand von Sediment-Bohrkerne aus dem Newark-Hartford-Becken im Osten der USA nach. Diese Region lag vor 233 bis 199 Millionen Jahren in den Tropen von Pangäa und wanderte langsam nach Norden - von 5 auf 20 Grad nördlicher Breite.