Christkindlmarkt, Weißwurstparty und Kult-Kicker: Das war „Tirol Live“

Drei Gäste, drei spannende Gespräche, drei Events der Extraklasse. So lässt sich das Programm der von „Tirol Live“ am Freitag kurz umschreiben. So unterschiedlich die Veranstaltungen auch sein mögen: Sie werden in den kommenden Wochen und Monaten viele Besucher anlocken und Schlagzeilen machen.