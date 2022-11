Fernpassstraße nach Sanierung von Stützmauer wieder befahrbar

Nassereith – Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist die B179 Fernpassstraße im Bereich der Haarnadelkurve „Wendung“ in Nassereith ab Mittwochabend (18 Uhr) wieder ungehindert zweispurig befahrbar. Dies gab das Land in einer Aussendung bekannt. Die sanierte Stützmauer bleibe „weiter unter Beobachtung". Im Zuge einer Routinekontrolle der Straßenmeisterei war Ende August eine talseitige Ausbuchtung festgestellt worden.

Mitte September war zudem ein Riss in der Fahrbahnmitte aufgetreten. Die Sanierungsarbeiten wurden nach knapp zwei Monaten abgeschlossen. Zur Sicherung der 480 Meter langen Stützmauer wurde eine rund zehn Zentimeter dicke Spritzbetonsicherung und im Anschluss daran eine 45 Zentimeter starke Stahlbetonwand mit einer Länge von 40 Metern und einer Höhe von 4,5 Metern errichtet, gaben die Verantwortlichen einige Details bekannt. Dabei seien auch rund 100 Anker gesetzt worden. Die Gesamtkosten der aktuellen Maßnahmen beliefen sich auf rund 550.000 Euro.

Während der Bauphase war der Verkehr unter der Woche einspurig und am Wochenende zweispurig geführt worden. Der Leiter des Baubezirksamts Imst, Bernd Stigger, ging nun davon aus, dass "aufgrund der Verkehrsbelastung in diesem Abschnitt" sowie des Alters "weitere Instandsetzungsarbeiten in diesem Bereich notwendig sein werden".