Tiroler Allgemeinmedizin-Professor sieht Stadt-Land-Gefälle schwinden

Innsbruck – Der neubestellte Allgemeinmedizin-Professor Alfred Doblinger der Medizinischen Universität Innsbruck sieht das Stadt-Land-Gefälle bei der Besetzung von Praxen kleiner werden. Für Kolleginnen und Kollegen sei die Tätigkeit am Land teils sogar „spannender und bunter", sagte er. Es gelte aber an den Rahmenbedingungen zu feilen und vor allem „die Ärztinnen und Ärzte bereits im Studium darauf vorzubereiten", sagte Doblinger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.