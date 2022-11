Eine Liebe, die ein Leben hält: Innsbrucker Paar feierte Gnadenhochzeit

Innsbruck – Vor 72 Jahren lernten sie sich in Innsbruck kennen, vor 70 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort: Charlotte und Ignaz Dissauer feierten ihre Gnadenhochzeit im Altenwohnheim Pradl. Und ihre Liebe ist noch immer so groß wie damals, als alles begann.

Das war 1950. Nach einem ersten Treffen trafen sich die beiden Monate später wieder in der Stadt und plauderten. Der damals 23-jährige Ignaz schrieb über das Kennenlernen in seinem Tagebuch: „Es kam dann öfter zu Wanderungen und gegenseitigen Besuchen. Die Lotte, so wurde sie genannt, erkannte auch damals die Hilfsbedürftigkeit meines Junggesellenlebens. Sie nahm meine Hemden und Socken und brachte sie gewaschen wieder.“ Zwei Jahre später besiegelten sie den Bund fürs Leben: „Unter dem Goldenen Dachl haben wir geheiratet“, sagt Charlotte.