Drei Preise vergeben: Ausgezeichnete Tiroler Jazz-Musiker prämiert

Max Glanz, das Duo Coco Woolf sowie Alois Eberl wurden für ihre herausragenden musikalischen Leistungen und ihr Schaffen ausgezeichnet. © TAT

Innsbruck – Einmal mehr sind am Dienstagabend in Innsbruck die TonArtTirol (TAT) Jazz-Preise verliehen worden. Der mit 3500 Euro dotierte Hauptpreis der Stadt Innsbruck ging heuer an den versierten Kitzbüheler Musiker Alois Eberl (36). Als Posaunist, Akkordeonist und Komponist stand der 36-Jährige seit seiner Kindheit auf vielen, auch internationalen Bühnen und weist zahlreiche Kollaborationen, etwa mit James Morrison oder Ray Anderson, in seiner musikalischen Vita auf.

Entgeltliche Einschaltung

Preisträger Alois Eberl umringt von TAT-Obfrau Miriam Schmid (li.) und Kulturstadträtin Uschi Schwarzl. © TAT

Den von der Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) gestifteten Nachwuchspreis (1500 Euro) für Talente unter 25 Jahren erhielt der Saxophonist Max Glanz. Der Jungmusiker wuchs in Innsbruck und Zirl auf, studierte im Konzertfach Jazz sowohl in Linz als auch in Graz und ist seit seiner Schulzeit Mitglied verschiedener Formationen und Bands, wie etwa der progressiven Jazz-Gruppe Origina1Nerd. Das Quintett debütierte in diesem Jahr sehr erfolgreich mit dem Album „Unknown Error".

Max Glanz (vorne am Saxofon) mit seiner Band Origina1Nerd. © TAT

Außerdem wurde die Veröffentlichung des Jahres ausgezeichnet – dieser mit 1000 Euro dotierte Sonderpreis, ebenfalls gestiftet von der Stadt Innsbruck, ging an das Elektropop-Duo Coco Woolf für ihr Album „Gravity“. Hinter dem Projekt stehen die Weerberger Singer-Songwriterin Heidi Erler und die britische Produzentin und Multiinstrumentalistin Isobel Cope. Auf der Platte paart sich moderner Sound mit griffigen Hooklines, die sich schnell im Ohr festsetzen.

Auch Coco Woolf zeigten, „wie sie klingen". © TAT

Die TAT Jazzpreise sind auch in diesem Jahr in der BTV Tonhalle in Innsbruck vergeben worden. Rund 50 Gäste wohnten der Zeremonie bei, darunter auch Kulturstadträtin Uschi Schwarzl. Im Anschluss an die Verleihungen durften sich die Besucher:innen vom Können der Preisträger:innen live überzeugen.

5 x 1 SAMSUNG QLED Smart TV zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

📸 Bilder der Verleihung gibt es hier in der Galerie zu sehen:

1 von 9 Im Anschluss an die Verleihung trat Alois Eberl mit der Cellistin Anna Lang auf. © TAT Zusammen sind Eberl und Lang das Duo „Sinfonia de Carnaval". © TAT >