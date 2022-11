Ein Apfel packt aus… über Konkurrenz, Bewusstseinsbildung und Nachhaltigkeit

© Oberinntalobst

Wenn es um die beliebteste Obstsorte der Österreicher*innen geht, steht der Apfel mengenmäßig zwar an erster Stelle, doch Jahr für Jahr geben sie mehr Geld für Bananen aus. Dabei reist die gelbe Konkurrenz nicht selten um den halben Erdball, um bei uns am Ladentisch zu landen. Bananen stammen meist aus mittel- und südamerikanischen Ländern, während die runde Superfrucht Apfel direkt aus unserer Region erhältlich ist – in Spitzenqualität und großer Sortenvielfalt.

Wo gibt’s die besten Äpfel Tirols?

Natürlich in Haiming! Immerhin gedeihen in der Oberländer Gemeinde rund 60.000 Apfelbäume, was Haiming nicht nur zur größten Obstbaugemeinde Nordtirols macht, sondern ihr auch den klingenden Beinamen „Apfeldorf“ eingetragen hat. Um dem „König der Früchte“ die passende Plattform zu bieten, haben sich mit der Erzeugerorganisation Oberinntalobst praktisch alle namhaften Obstbaubetriebe des Tiroler Oberlandes sowie drei bäuerliche Betriebe aus Osttirol zusammengetan. Zusammen verfügen die 22 Betriebe über eine Anbaufläche von etwa 60 Hektar mit rund 180.000 Obstbäumen. Die Erzeugerorganisation wird kurzerhand oft einfach als „Obstlager Haiming“ bezeichnet und ist mittlerweile die größte Drehscheibe für in Tirol produziertes Obst.

Rund 10 Millionen Äpfel…

…können jährlich im Obstlager Haiming eingelagert, verkauft und weiterverarbeitet werden. Die Sortenvielfalt ist beachtlich: Gala, Topaz, Golden Delicious, JazzTM, Braeburn, Arlet, Elstar, Mairac®, Jonagold, Boskoop und Pinova können hier auf rund 6.000 Quadratmetern nicht nur unter optimalen Bedingungen gelagert, sondern auch mit einer der modernsten Sortiermaschinen Österreichs sortiert werden. Optisch nicht entsprechende Früchte werden gleich vor Ort zu Apfelsaft weiterverarbeitet. Beliefert werden nicht nur die heimische Gastronomie/Hotellerie sowie der Handel, sondern über den Direktverkauf im Ladele auch die Konsument*innen.

Regionale Äpfel direkt kaufen - im „Ladele“ im Haiminger Obstlager

„s’Ladele“ ist der regionale Verkaufsraum – zu finden direkt im Obstlager Haiming in der Wiesrainstraße 13. Hier können Verbraucher*innen den König der Früchte in unterschiedlichster Form kaufen. Die Äpfel werden in Kisten oder auch kiloweise angeboten. Daneben gibt es aber auch frisch gepressten Apfelsaft – in 0,5-l-Flaschen, Literflaschen und auch im „Bag in Box“ mit 5 Litern.

Außerdem gibt’s im Ladele auch – im saisonalen Wechsel: verschiedene Erdäpfel, Würste, Speck, Eier, Joghurt, Honig und Propolis sowie Bienenwachstücher – selbstverständlich allesamt aus regionaler Produktion. Wer beim Kauf auf heimische Lebensmittel achtet, unterstützt nicht nur unsere Bäuerinnen und Bauern, sondern trägt damit auch zum Erhalt unserer wunderbaren Kulturlandschaft bei. So schauen gelebte Regionalität und Nachhaltigkeit aus.

Öffnungszeiten „Ladele“: jeden Freitag von 14 – 17 Uhr / jeden Samstag von 9 – 12 Uhr

Adresse: Wiesrainstraße 13, 6425 Haiming

Qualität Tirol & Bio-Qualität

Jeder einzelne Apfel im Obstlager Haiming trägt das Gütesiegel „Qualität Tirol“. Dieses garantiert nicht nur die Tiroler Herkunft aus regionaler, kleinbäuerlicher Erzeugung, sondern auch qualitativ hochwertige, schonende Erzeugung und einen hervorragenden Geschmack. Außerdem stammen rund 1/3 aller Äpfel aus biologischem Anbau, gekennzeichnet durch das Bio-Gütesiegel.

Das Multitalent in flüssiger Form

Im Obstlager Haiming werden die Äpfel auch zu köstlichem, naturbelassenem Saft verpresst. Alle Apfelsäfte im Obstlager Haiming sind ein reines Naturprodukt, werden also direkt von verschiedenen Apfelsorten gepresst. Für die hohe Qualität des Saftes ist eine Mischung der Sorten das Um und Auf. Der naturtrübe Saft kommt selbstverständlich ganz ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe aus. Rund 250.000 Liter des „flüssigen Goldes“ werden jährlich im Obstlager Haiming produziert. Neben dem naturtrüben Apfelsaft gibt es auch Birnen-Apfelsaft und Apfel-Karottensaft.

Fazit: Lieber einmal öfter in den Apfel beißen…