Erdbeben der Stärke 4 unweit von mittelitalienischer Adria-Küste

Bei dem Erdbeben der Stärke 5,7 am Mittwoch wurden Gebäude beschädigt.

Ancona – Nach dem Beben der Stärke 5,7, das am Mittwoch die mittelitalienische Adria-Region Marken erschüttert hat, sind am Donnerstag Nachbeben registriert worden. Ein Erdbeben der Stärke 4 mit Epizentrum in der Adria zwischen der Küste der Städte Pesaro und Ancona wurde um 13.35 Uhr registriert. Das Erdbeben wurde von der Bevölkerung klar gespürt.