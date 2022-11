Finanzministerium hat ein eigenes Klimateam

Zu diesem Zweck hat das Finanzministerium ein eigenes Klimateam in der Budgetsektion mit zahlreichen Analysen und Vorhersagen unter dem Schlagwort "Green Budgeting" gebildet. Green Budgeting solle den methodischen Rahmen für eine Verknüpfung von Budget- und Klimapolitik bilden und wurde als Konzept vor kurzem in einem zentralen Dokument, dem ersten Modul der "Green Spending Review", erarbeitet und auf der Ministeriumswebseite publiziert, teilte das Ressort der APA mit.

Das Thema Green Budgeting sei für das Finanzministerium "eine zentrale Priorität, die in den nächsten Jahren an Signifikanz sicherlich zunehmen wird". Im Rahmen der publizierten Spending Review wurde etwa die gesamte österreichische Förder- und Anreizlandschaft im Bereich Klima- und Umweltschutz analysiert und auf ihre Kompatibilität mit einer kosteneffektiven Klimapolitik geprüft. In den nächsten Jahren werden durch vier weitere Spending Reviews, weitere zentrale Aspekte der Transformation analysiert, um in allen gesellschaftlichen Bereichen eine wirkungsorientierte Dekarbonisierung sicherzustellen.