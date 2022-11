Sorgsamer Umgang mit Rohstoffen: Zirkuläre Wirtschaft wird wichtiger

Die am weitesten verbreiteten Aktivitäten in dem Bereich sind getrennte Abfallsammlung (96 Prozent), Abfallvermeidung (92 Prozent), Wiederverwendung (84 Prozent) und der Einsatz von Recyclingmaterial bei Produkten und Dienstleistungen (73 Prozent).Wesentlich zugenommen hat demnach die Investitionsbereitschaft in die Kreislaufwirtschaft. 66 Prozent der befragten Betriebe nahmen für zirkuläres Wirtschaften Geld in die Hand (2021: 56 Prozent). Insgesamt 14 Prozent aller Investitionen sind in kreislaufwirtschaftliche Aktivitäten geflossen, gegenüber 9 Prozent im Vorjahr.