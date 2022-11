Wirtschaftskammer Tirol kritisiert bürokratische Förderungen

So setzt Zumtobel auf die Ausdehnung der Korridormaut von München bis Verona und auf den Ausbau der Schiene inklusive des Baus neuer Terminals. Hagele wiederum betonte, dass sie „intensiv an den Rahmenbedingungen zum Rechtsanspruch für eine leistbare, ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung“ arbeite. Gerber erklärte unter anderem, dass angesichts der hohen Energiekosten die Politik vertretbare Preise schaffen müsse.

Tirols WK-Chef Christoph Walser zeigte sich grundsätzlich mit dem neuen Regierungsübereinkommen zufrieden. „Es wurden viele unserer Vorschläge aus unserem Wirtschaftsprogramm übernommen und damit eine solide Basis gelegt, um für die kommenden Jahre eine stabile Entwicklung unseres Standorts zu erreichen“, so Walser. Zentral sei das Bekenntnis der neuen Landesregierung zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen. Kurzfristig stehe die Suche nach alternativen Lieferquellen und die Eindämmung der Kosten für Haushalte und Betriebe im Fokus. „Besser als komplizierte Förderungen wäre allerdings ein Strom- und Gaspreisdeckel, und zwar auf europäischer Ebene, so Walser. Sollte das nicht gelingen, muss Österreich nach dem Vorbild Deutschlands einen eigenen Energiepreisdeckel umsetzen“, forderte Christoph Walser. Mittel- und langfristig führt für Walser kein Weg am zügigen Ausbau von Wasserkraft und Photovoltaik vorbei. In Sachen Fachkräftemangel forderte Walser erneut „vernünftige“ Kontingente an ausländischen Arbeitskräften. Sofort wirksam und einfach umsetzbar wäre für den Präsidenten auch, das (Weiter-)Arbeiten für Pensionisten attraktiv zu machen.