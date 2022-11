Radfahrerin stieß am Südring in Innsbruck mit Auto zusammen: am Kopf verletzt

Innsbruck – Am Donnerstagabend ist es am Innsbrucker Südring zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten gekommen. Um kurz vor 20.30 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Egger-Lienz-Straße aus einer Tankstellenausfahrt. Gleichzeitig näherte sich eine Radfahrerin auf dem Gehsteig in Richtung Westen. Der 31-Jährige hielt seinen Pkw laut Polizei sofort an, als er Radfahrerin wahrnahm. Die 26-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen.