Grünes Licht für neuen Kindergarten in Landeck

Landeck – „Er ist absolut nicht mehr zeitgemäß.“ Die Obfrau des Schul- und Kindergartenausschusses der Stadt Landeck, Doris Sailer, lässt keinen Zweifel an der Dringlichkeit. Der Kindergarten Urichstraße steht auf der To-do-Liste derzeit weit oben. In der vergangenen Gemeinderatssitzung gaben die Mandatare in einem Grundsatzbeschluss grünes Licht für den Neubau.