Los Angeles – US-Schauspielerin Demi Moore feiert ihren 60. Geburtstag. 1990 verhalf ihr die Rolle in der Geister-Romanze „Ghost – Nachricht von Sam“ zum internationalen Durchbruch. Moore definierte mit diesem und weiteren Filmen („Eine Frage der Ehre“, „Ein unmoralisches Angebot“, „Enthüllung“) den Look der Popkultur in den 1990er-Jahren mit. Sie wurde zu einer der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods und einer Pionierin des Kampfes um gleiche Bezahlung von Frauen und Männern.