Feiersinger steht vor dem Einzug in den „Hunderter-Club“

Lignano – An der Adriaküste wartet die erste Bewährungsprobe nach dem so bitteren Ausscheiden im WM-Play-off. Aber eine, bei der laut Teamchefin Irene Fuhrmann das Ergebnis nur eine untergeordnete Rolle einnimmt: „Das Ergebnis ist sicher nicht erstrangig, weil wir in einer Prozessphase sind.“ Priorität habe heute und auch am Dienstag in Wiener Neustadt gegen die Slowakei, möglichst viele Spielerinnen zum Einsatz zu bringen.