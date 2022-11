Energie sparen: Innsbruck setzt bei Weihnachtsbeleuchtung auf LEDs

Von 29. bis 31. Dezember werden die Fassaden am Domplatz (Lebendige Ornamentik), der Hofburg (Inside Out), die prominente Häuserzeile in Mariahilf (Faszination alpine Tierwelt) und erstmals auch das Rathaus (Haus der Farben) für insgesamt 72 Stunden jeweils täglich von 17.00 bis 23.00 Uhr in phantastische Landschaften und Szenerien getaucht.