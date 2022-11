Venedig verzögert Eintrittsgebühr für Tagesgäste

Der Plan, der erstmals 2019 ins Gespräch gebracht wurde, wurde zunächst wegen der Corona-Pandemie verschoben, der die Touristen fernhielt. In diesem Jahr sind die Besucher jedoch wieder in Massen nach Venedig geströmt, was den circa 50.000 Einwohnern Probleme bereitet. Venedig kämpft seit Jahren gegen den Touristenansturm und versucht immer wieder mit verschiedenen Strategien, die Massen in Schach zu halten. (APA)