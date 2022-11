Deutschland beantragt Sondersitzung zum Iran

Genf – Angesichts der Gewalt von Sicherheitskräften gegen Demonstranten bei den anhaltenden Protesten im Iran haben Deutschland und Island in Genf eine Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats beantragt. Sie schickten am Freitagabend ein entsprechendes Schreiben an das Sekretariat des Rates, wie die deutsche Botschaft in Genf m Freitag mitteilte. Die Sitzung soll in der Woche ab dem 21. November stattfinden.