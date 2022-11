Philipp Stöfelz übernimmt: Neuer Leiter des TVB Pitztal fixiert

Wenns – Nach zehn Jahren hatte Gerhard Gstettner Anfang September die Geschäftsführung des TVB Pitztal übergeben. Nun meldet Obmann Rainer Schultes, dass die Nachfolge gefunden ist: Der 31-jährige Philipp Stöfelz startet mit 2. Jänner in der Geschäftsführer-Position am „Dach Tirols“.

Der gebürtige Telfer setzte sich in einem mehrwöchigen Hearing-Verfahren gegen insgesamt 24 Bewerber durch. Die letzten 10 Jahre verbrachte der studierte Kommunikationsmanager mit verschiedenen Leitungsfunktionen. Dazu gehörten Themen wie Markenführung und Interessenvertretung, „Employer Branding“ sowie „Digital und Content Marketing“ in Wien. Durch weitere Tätigkeiten für die Wirtschaftskammer, den TVB Paznaun, die ÖBB und Telefonica konnte Stöfelz auch Erfahrungen am internationalen Markt sammeln.