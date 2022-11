Privater Verein lässt in St. Johann Kapelle für den heiligen Josef bauen

BM Stefan Seiwald, TVB-Obmann Josef Grander, Manfred und Dagmar Hauser mit Kooperator „Don Rupi“ (v. l.) am Platz für die Kapelle.

St. Johann i. T. – In der Marktgemeinde St. Johann wurde kürzlich der Spatenstich für den Bau der Kapelle St. Josef gefeiert. Das Ungewöhnliche daran: Die Kapelle zu Ehren des heiligen Josef wird durch einen privaten Verein ermöglicht, der eigens zu diesem Zweck am 30. Oktober 2021 gegründet worden ist.

Obfrau ist Dagmar Hauser – und das hat auch einen ganz besonderen Grund: „Mein Mann Manfred ist vor zwei Jahren schwer an Corona erkrankt und meine Schwiegermutter Marianne hat mir gesagt, dass wir fest zum heiligen Josef beten sollen. Er ist ein großer Helfer. Von da an habe ich begonnen zu beten, zu bitten und zu glauben. Ich baute mir eine Beziehung zum heiligen Josef auf.“ Marianne habe ihr aber auch gesagt, dass sie dem heiligen Josef dafür ein Versprechen geben muss, etwas Gutes zu tun. „Er hat alle meine Bitten erhört. Können wir nicht gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten mit Krankheit, Krieg, Armut, Klimakatastrophen, Gier, Hass, Neid und Lügen einen großen Helfer sehr gut gebrauchten?“, fragte sie sich.