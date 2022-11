Aiways U5 im Test: Es reicht nicht nur für die Mitte

Innsbruck – In politischer und militärischer Hinsicht bereitet China westlich orientierten Gesellschaften zunehmend Sicherheitsbedenken; bei Fahrzeugen, die aus dem Reich der Mitte stammen, dagegen gibt es immer weniger Grund, die Nase ob befürchteter Qualitäts- und Sicherheitsmängel zu rümpfen. Das war nicht immer so, in Erinnerung sind chinesische Fabrikate, die bei offiziellen Crashtests in Europa fatale Resultate lieferten. Inzwischen müssen Beobachter des Automarktes China in jedem Fall auf der Rechnung haben. Der 1,4-Milliarden-Einwohner-Staat ist schon seit geraumer Zeit der größte Absatzmarkt der Welt; es existieren unzählige Joint Ventures von europäischen, japanischen und US-amerikanischen Herstellern mit chinesischen Herstellern; chinesische Unternehmen besitzen Anteile von internationalen Automobilunternehmen; vor allem Geely hat sich hier hervorgetan. Und nun: Original chinesische Hersteller beabsichtigen, Fuß in Europa zu fassen, pardon: die Räder rollen zu lassen.