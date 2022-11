Tiroler Weihnachtsmärkte öffnen: Endlich wieder Advent wie früher

In Innsbruck laden sechs verschiedene Adventmärkte zum Besuch ein. Die ersten sperren schon Anfang nächster Woche auf. © MK Ilumination

Von Catharina Oblasser

Innsbruck – Eine Fackelwanderung machen, sich an der offenen Feuerstelle wärmen, die Beleuchtung aus Spiegelsplittern bewundern oder Hansi Hinterseer beim Weihnachtskonzert erleben: Das sind nur einige von sehr vielen Attraktionen, die die Adventzeit in Tirol heuer bietet. Sieben Orte haben sich unter dem Motto „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen und präsentierten gemeinsam ihr Angebot: Innsbruck mit insgesamt sechs Weihnachtsmärkten, Hall in Tirol, Kufstein, Rattenberg, Seefeld, der Achensee mit Pertisau und St. Johann in Tirol. Ist das Programm der sieben Märkte auch recht unterschiedlich, so verbindet sie doch eines: Die Erleichterung und Freude, dass nach den Corona-Jahren wieder alles beim Alten ist: Ein Advent wie früher.

Die Häuserfassaden am Oberen Stadtplatz in Hall werden zum überdimensionalen Adventkalender. © Gerhard Flatscher

Innsbruck eröffnet die Saison. Am 15. November wird in der Altstadt und am Marktplatz aufgesperrt. Der frühe Beginn hat seinen Grund, sagt Robert Neuner von der Bergweihnacht. So könnten sich die Besuchermassen über einen längeren Zeitraum verteilen. Wer Gedränge ganz vermeiden will, findet im Internet die jeweilige Auslastung auf den drei Hauptmärkten.

📽️​ Video | Advent in Tirol 2022:

🕙 Öffnungszeiten 📍 Innsbruck. Die Adventmärkte in der Altstadt und am Marktplatz starten schon am 15. November. In der Maria-Theresien-Straße, auf der Hungerburg und in St. Nikolaus geht es am 25. November los, in Wilten am 28. November. 📍 Hall. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt öffnet am 25. November. An Wochentagen geht es um 15 Uhr los, am Samstag um 10 und am Sonntag um 13 Uhr. 📍 Seefeld. In der Seefelder Fußgängerzone geht es am 25. November los. Der Weihnachtsmarkt hat täglich ab 14 Uhr offen. 📍 Kufstein. Der Kufsteiner Stadtpark wird ab 25. November zum Treffpunkt. Von Mittwoch bis Freitag ist ab 16 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr. Am Montag und Dienstag ist Ruhetag. 📍 St. Johann i. T. An 16 Tagen hat der Weihnachtsmarkt im Ortszentrum geöffnet, los geht es am 25. November. Freitag und Samstag kann man von 12 bis 20 Uhr flanieren, Sonntag von 12 bis 18 Uhr. 📍 Rattenberg. Von Freitag bis Sonntag lädt der Rattenberger Advent ein. Start am 25. November, letzter Tag ist der 18. Dezember. 📍 Achensee. Ab 24. November öffnet der Weihnachtsmarkt in Pertisau jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Am 19. und 20. Dezember ist auch geöffnet.

Das Programm knüpft weitgehend an die Vor-Corona-Jahre an, der traditionelle Christkindleinzug findet am 18. Dezember statt. „Wir hoffen, dass wir heuer vernünftig arbeiten können und eine gute Wertschöpfung erzielen. Aber wir streben keine Rekorde an“, so Neuner. Einige der üblichen Standler werde man diesmal nicht mehr finden, sie hätten die Zwangspause durch Corona nicht überstanden. Es sei aber gelungen, neue zu finden.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Seefeld spaziert man durch ein kleines Hüttendorf. © Stephan Elsler

Seefeld wartet in der Adventzeit nicht nur mit Krampustreiben und dem Leutascher Kapellenadvent auf, sondern präsentiert auch einen Schlagerstar: Am 15. Dezember singt Hansi Hinterseer in der WM-Halle.

Ohne elektrisches Licht werden Rattenberg und der Achenseer Advent die Vorweihnachtszeit feiern. In Rattenberg wird das Stadtzentrum von jeher mit Kerzen und Feuerschalen erhellt. Der Weihnachtsmarkt in Pertisau kommt weitgehend ohne elektrisches Licht aus, wärmen kann man sich am offenen Feuer. Oder auf dem Schiff, wenn man eine Weihnachtsrundfahrt auf dem Achensee bucht.

Lichterlabyrinth beim Rattenberger Advent. © Alpbachtal Tourismus/Gabriele Grießenböck

Bei der Anlegestelle in Pertisau am Achensee warten Geschenkideen und Köstlichkeiten wie Kiachl oder Apfel-Zimt-Schmarren. © Hannes Senfter

Weitere Highlights: In Kufstein dürfen Kinder Stiefel bemalen, die in Schaufenstern der Stadt wieder auftauchen – gefüllt mit Weihnachtsüberraschungen. Neben dem Adventmarkt im Stadtpark gibt es wieder das Lichtfestival auf der Festung. In Hall in Tirol erfolgt die Beleuchtung während der Vorweihnachtszeit durch Figuren, die mit Spiegelscherben verziert sind. So glitzern die Figuren bei Sonnenschein schon tagsüber. Der Weihnachtsmarkt in St. Johann in Tirol beeindruckt mit der Waldfrau, die im Schein des Feuers von Heilkräutern und alten Adventbräuchen erzählt.

🔗 Das gesamte Angebot und alle Details sind unter www.adventintirol.at zu finden.