Die Premiere brachte keine Überraschung: Telfs Patriots verloren Ladies Bowl

Hart zur Sache ging es am Samstag bei der 23. Ladies Bowl, die erstmals in der österreichischen Damen-Football-Geschichte im Sportzentrum Telfs über die Bühne ging. Und die Favoritinnen gaben sich keine Blöße: Die Dacia Vikings Ladies holten durch den 48:0-Sieg über die ersatzgeschwächten Telfs Patriots Ladies den 20. (!) Titel in Serie. Während sich auch Denise Prem (linkes Bild) die Zähne ausbiss, musste eine Gäste-Akteurin verletzungsbedingt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. „Für uns war es eine tolle Sache, den Damen eine Plattform zu bieten. Nur das Spiel hätten wir gerne etwas spannender gestaltet“, bilanzierte Telfs-Patriots-Präsident David Mariani.