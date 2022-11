Hypo Tirol nach Zittersieg weiter ungeschlagen

In einem Fünfsatz-Krimi verteidigte das Hypo Tirol Volleyballteam am Samstag seine nahezu weiße Weste in der Austrian Volley League (AVL). Zuhause kamen die Innbsbrucker gegen den VC Amstetten zu einem 3:2 (22, -20, 16, -30, 9) und mussten damit zum zweiten Mal in dieser Saison einen Punkt abgeben. Dennoch stimmt die Bilanz mit sechs Siegen aus ebenso vielen Partien.