Russell gewann Sprintrennen in Brasilien: Magnussen Achter

Sao Paulo – Mercedes-Pilot George Russell hat das Sprintrennen zum Großen Preis von Brasilien gewonnen und wird damit im Formel-1-Rennen am Sonntag (19 Uhr/live ORF 1 und Sky) von ganz vorne starten. Der Brite Russell fuhr am Samstag in Sao Paulo von Startplatz drei aus vor Carlos Sainz im Ferrari und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes über die Ziellinie. Der sensationell von der Pole Position gestartete Haas-Fahrer Kevin Magnussen holte als Achter einen WM-Punkt.