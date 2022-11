Pinguine gingen bei 2:11 gegen Kufstein gehörig baden

Wattens – Was ein Feiertag werden sollte, gipfelte am Ende in ein kleines Debakel: Im ersten regulären Heimspiel der ÖEL-Saison schlitterten die Wattener Pinguine am Freitagabend in eine 2:11-(0:2, 2:5, 0:4)-Schlappe gegen Tabellenführer Kufstein. Bei den „Drachen“ ragten erneut die beiden Tschechen David Hrazdira und Martin Kosnar heraus – das Duo war nicht für weniger als acht der elf Kufsteiner Treffer verantwortlich.