Schweizer Mundart: Trauffers“ fulminantes Comeback

Bern – Er ist wieder da – in alter Frische, genau so, wie er 2018 die große Stadionbühne verlassen hat, und meldet sich mit seinem neuen Album „Glöggelä“ lautstark zurück: Die Rede ist von Marc Trauffer.

„Während der Corona-Lockdown wütete, wuchs bei mir und meiner Band immer mehr die Sehnsucht nach etwas Leichtem – nach Stimmung und Unterhaltung“, erinnert sich Marc zurück an die Zeit im Jahr 2020. „Irgendwann drückte der Entertainer in mir durch, und ich begann mit meinem Team – natürlich auf Distanz, jeder für sich zuhause – an neuen Songs zu arbeiten. Wir hatten ja alle genügend Zeit.“

Als die erste Auswahl getroffen und der Lockdown vorbei war, verkroch sich Trauffer mit seinem Produzenten-Team in einem Chalet im Wallis. Zwei Wochen verbrachten sie in ihrem improvisierten Studio in La Tzoumaz und bastelten an diesem Album. „Wie immer entstanden die Songs und die Texte im Team. Meine ganze Band schrieb mit, wir gaben uns Melodien und Texte hin und her, spielten kreatives Pingpong und schafften so 16 Songs, von denen wir keinen einzigen streichen konnten und wollten.“