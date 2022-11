Auto stürzte bei Kauns rund 15 Meter ab: Lenker wurde verletzt

Der verletzte Lenker wurde nach der Bergung in das Krankenhaus Zams geflogen.

Kauns – Mit seinem Auto stürzte am Sonntag ein 79-Jähriger von der Kaunerbergstraße rund 15 Meter über steiles Gelände ab. Der Österreicher war kurz nach 8 Uhr von Kaunerberg in Richtung Kauns unterwegs, als er in einer Kurve plötzlich geradeaus fuhr. Der Pkw durchbrach einen Zaun, ein Baum stoppte schließlich den Absturz des Fahrzeugs.