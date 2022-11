Weiter warm und sonnig in Tirol, wechselhafter erst ab Mitte der Woche

Die Novembersonne lockt auch in den kommenden Tagen zu einem Spaziergang. © Rita Falk

Wien – Weiter weit weg von Minusgraden sind in der kommenden Wochen die Höchsttemperaturen in Tirol und ganz Österreich. Am Mittwoch sorgt eine Kaltfront für Regen in den Tälern – und ein paar Schneeflocken auf den Bergen. Danach wird es nach den derzeitigen Prognosen der Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erst wieder sonnig, ehe die nächste Kaltfront heranzieht.

Kräftiger Südföhn sorgt am Montagvormittag für einen Sonne-Wolken-Mix in Tirol. Ab Mittag lässt der Föhn zwar deutlich nach, die Höchstwerte erreichen aber immer noch bis zu 14 Grad. Weniger sonnig sind die Aussichten für Osttirol: Hier stauen sich die Wolken noch und am Vormittag kann es auch noch leicht regnen – oberhalb von 1600 Metern auch schneien. Über den Niederungen, Becken und Tälern im Rest Österreichs halten sich häufig Boden- oder Hochnebelfelder, vor allem im Osten, Südosten und Süden bleiben sie oft auch ganztägig beständig. Die Frühtemperaturen belaufen sich auf -2 bis 7 Grad, Nachmittagstemperaturen bei zähem Nebel erreichen nur 6 bis 9 Grad, mit Sonne 10 bis 14 Grad.

Am Dienstag sind Nebel- und Hochnebelfelder von unterschiedlicher Beständigkeit zu erwarten, vor allem über den Niederungen im Osten bleibt das Nebelgrau bis zum Abend. Dazu kann es gelegentlich etwas nieseln. In Tirol sorgt der Föhn für einen freundlichen Start in den Tag, bevor sich von Westen einige Wolken heranschieben. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus vorherrschend südlicher Richtung. Die Frühtemperaturen erreichen -4 bis 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen, je nach Nebel, Wolken oder Sonne, 4 bis 14 Grad.

Kaltfront am Mittwoch bringt Regen

Von Westen zieht am Mittwoch das Wolkenband einer Störung auf und verdrängt Nebel oder Hochnebel. In Tirol und Vorarlberg beginnt es schon am Vormittag zu regnen, im Süden am Nachmittag. Die Schneefallgrenze bleibt noch oberhalb von 1700 bis über 2000 Metern. Nach Abzug der Kaltfront hören in Tirol die Regen- und Schneeschauer auch schon wieder auf, bis zum Abend lockern die Wolken wieder auf.Der Wind weht nur schwach aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen klettern auf 1 bis 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 5 bis 14 Grad.

Sonne und Wolken wechseln sich am Donnerstag am Himmel über Tirol ab. In der Osthälfte Österreichs halten sich dagegen noch Wolken und leichter Regen als Reste einer Störungszone, die nach Osten abzieht. Die Frühtemperaturen erreichen -2 bis 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.