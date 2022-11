24-Jähriger wollte Jugendlichem in Telfs helfen – und kassierte Faustschläge ins Gesicht

Telfs – Nach einem Fall von schwerer Körpervereltzung in Telfs ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. In der Nacht auf Sonntag, gegen 1.45 Uhr, wurde ein 17-Jähriger am Eduard-Wallnöfer-Platz von mehreren Personen bedrängt, ihnen Suchtmittel abzukaufen – so massiv, dass er einen zufällig vorbeikommenden 24-Jährigen um Hilfe bat.