„Tierwald“ im Fotoforum Innsbruck: Exoten im grauen Nichts

„Tierwald“ ist eine fortlaufende Serie von Frank Machalowski, inzwischen gibt es über 200 Motive. © Machalowski

Innsbruck – Was macht ein Känguru im Teutoburger Wald? Es gesellt sich zu Nashorn, Panda und anderem exotischen Getier, das durch das nebelige deutsche Dickicht streunt. Nach anfänglichem Entzücken beschleicht BesucherInnen des Innsbrucker Fotoforums ein Gefühl. In diesem „Tierwald“ kann etwas nicht stimmen. Seit Kurzem ist die Serie von Frank Machalowski in der Fotogalerie am Adolf-Pichler-Platz zu sehen.

Nach rund 50 Motiven ist klar, der deutsche Fotograf hat tatsächlich tief in die Bildbearbeitungstrickkiste gegriffen und abgeknipste Zootiere digital in die Landschaft übersiedelt. Was herauskommt, ist dennoch stimmig. Eben ein rätselhafter, unbunter Traum.

Der klaren Zuordnung verwehrt sich auch Machalowskis zweite Serie, die Birgit Gufler und Fotoforumsgründer Rupert Larl gleich an den Beginn der Schau setzen. „November“ ist, wie ein November ist – besonders im Flachland. In Berlin, der langjährigen Heimat von Machalowski, ist es wieder der Nebel, der durch die Brachen zieht und die Plattenbauten in den Außenbezirken der Metropole ins graue Nichts taucht.