Erfolge im Volleyball-Cup für Hypo Tirol und TI-volley

Innsbruck – Zwei von drei Tiroler Volleyball-Teams schafften gestern den Einzug in Runde vier des österreichischen Cups. Einen Tag nach dem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen Amstetten legten die Hypo-Tirol-Volleyballer bei den hotvolleys Wien mit einem 3:1 (-22, 27, 15, 17) nach. Headcoach Stefan Chrtiansky stellte die Mannschaft nach den Liga-Strapazen auf den Kopf und rotierte. Dabei durften jene ran, die bereits gegen die Wiener überzeugen konnten. „Leider konnten einige nicht an die Leistung des letzten Jahres anschließen. Aber ich wollte dieses Risiko unbedingt eingehen, damit die Spieler, die nicht so häufig zum Einsatz kommen, weiter Spielpraxis sammeln können“, meinte der Trainer nach dem Sieg, der weniger klar als erhofft ausfiel.