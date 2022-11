Einheitlicher Metaller-KV für 200.000 Beschäftigte abgeschlossen

Wien – Am Montag wurden die letzten Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern und der PRO-GE sowie der GPA für den Kollektivvertrag in der Metallindustrie und dem Bergbau beendet. Damit wurden zum elften Mal ein einheitlicher Kollektivvertrag sowie idente Lohn- und Gehaltsabschlüsse für alle 200.000 Beschäftigten der Metallindustrie erreicht.

Den ersten Abschluss mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie gab es am 3. November. Am 7. und 8. November wurde mit den Arbeitgeberverbänden NE-Metallindustrie, Bergbau-Stahl, Fahrzeugindustrie und Gießereiindustrie eine Einigung erreicht. Am Montag folgte der Abschluss mit dem letzten Verband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen.