Fit für die Zukunft: Hausberger richtet sich neu aus, Gautzsch steigt ein

Innsbruck – Das auch über Tirol hinaus bekannte Elektro-Handelsunternehmen Hausberger in Innsbruck rüstet sich mit Neuerungen für die Zukunft. Große wirtschaftliche Veränderungen, die rasant fortschreitende Digitalisierung, Zuwächse im Onlinegeschäft, die Corona-Pandemie sowie die aktuelle Teuerungswelle hätten diese Entscheidungen untermauert, wie die Geschäftsführung gegenüber der TT betont. Daher wolle man sich als Tiroler Traditionsunternehmen aus einer Position der Stärke heraus unter dem Motto „Hausberger 2.0“ rechtzeitig zukunftsfit machen.

Mit der deutschen Familiengruppe Gautzsch, einem langjährigen Partner aus der Einkaufsgemeinschaft Mitegro, soll der Großhandel neu aufgestellt werden. Das bekannte Familienunternehmen (160 Jahre alt) mit Zentrale in Münster habe große Erfahrung und Kompetenz in den von Hausberger betreuten Bereichen und ist bereits in Wien, Linz und Graz vertreten.