Vorverkauf für Winter Woodstock im Brixental gestartet

Von 24. bis 26. März 2023 heißt es wieder „Blasmusik on the rocks“ in den drei Orten Brixen, Kirchberg und Westendorf.

Kirchberg i. T. – Es war ein etwas holpriger Start. Zwei Jahre lang hatte die Corona-Pandemie die Premiere des Winter Woodstock der Blasmusik im Brixental verhindert. Heuer im April gelang dann endlich der erfolgreiche Start. Doch damit ist nicht Schluss. Im heurigen Winter zieht vom 24. bis 26. März das Woodstock der Blasmusik zum zweiten Mal für die Winter-Edition ins Brixental. Auf fünf Hütten am Berg und einer Bühne im Tal wird tagsüber und abends Blasmusik in allen Facetten und Farben zelebriert.

Dazu wird es auch ein paar Neuerungen geben, wie etwa noch mehr Hütten, auf denen gefeiert und musiziert wird. Schon bei der Premiere dabei waren die Sonnalm in Westendorf, die Nieding Alm in Brixen und die Ochsalm in Kirchberg. Diesmal neu sind die Kitzalm in Kirchberg und die Choralpe in Westendorf.