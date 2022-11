Burg Heinfels: „Königin des Pustertals“ zieht Fachleute in ihren Bann

Heinfels – Die vor dem weiteren Verfall bewahrte Burgruine Heinfels entwickelt sich zum anerkannten Referenzobjekt. „Die gelungene Revitalisierung dieses historischen Baus gelang in enger Zusammenarbeit der Bauherrenfamilie Loacker und des Museumsvereins mit dem Architekten Gerhard Mitterberger und dem Bundesdenkmalamt in Person des Tiroler Landeskonservators Walter Hauser“, freut sich Peter Leiter vom Museumsverein über die Auszeichnung für Neues Bauen 2022 des Landes Tirol vor wenigen Tagen. Von insgesamt 76 Einreichungen für den Landespreis wurden 16 für eine Auszeichnung nominiert. Nur vier haben dann tatsächlich eine Auszeichnung erhalten. Dabei sind die Baumaßnahmen auf der Burg noch lange nicht abgeschlossen. Es wird noch Jahre dauern, bis die gesamte Burganlage ihren Vollbetrieb aufnehmen kann. Die Planungen für den Bau der Gastronomie und Beherbergung mussten erneut auf das nächste Jahr verschoben werden. „Wir geben uns die nötige Zeit. Das Vorhaben ist aufwändig und teuer und muss deshalb bestmöglich vorbereitet werden.“

Vor fünf Jahren hat man nach intensiven Beratungen mit der Sanierung begonnen und dabei mit Unterstützung der öffentlichen Hand bisher rund neun Millionen Euro investiert. Seit zwei Jahren läuft der Museumsbetrieb mit der Burg als einzigem Ausstellungsobjekt und erzielt erste Erfolge. Das Museum erzählt 800 Jahre Burggeschichte. In der Hauptsaison führen bis zu 16 Kulturvermittler durch die ehemalige Wehranlage. „Im nächsten Jahr erhoffen wir uns die Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels“, sagt Peter Leiter. Seit 20 Jahren wird diese Qualitätsauszeichnung an österreichische Museen verliehen.

Knapp 12.500 Besucher zählte das Museum in der kürzlich zu Ende gegangenen Saison, wobei nach Voranmeldung auch in den Wintermonaten noch Führungen möglich sind. Damit ist laut Leiter eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr gelungen. Zusätzlich verzeichneten die Betreiber von Ende April bis Mitte Oktober 46 Veranstaltungen mit 2400 Gästen bei Hochzeiten und Konzerten auf der Burg. 26 Paare haben heuer in der Laurentius-Kapelle standesamtlich geheiratet.