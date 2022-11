Abgrenzung vom Westen: Kreml verschärft Verbot von „LGBT-Propaganda"

Moskau – In Russland hat die Staatsduma eine Verschärfung des Gesetzes zum Verbot von "LGBT-Propaganda" beschlossen. Die Russische Orthodoxe Kirche unterstützt die Gesetzesänderung, ist dabei aber um Differenzierungen bemüht, wie der Ökumene-Fachdienst der deutschen Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Der Gesetzentwurf sieht ein Verbot der Förderung "nicht-traditioneller sexueller Beziehungen oder Vorlieben" unter russischen Bürgern vor.

Der am 27. Oktober einstimmig in erster Lesung verabschiedete Entwurf betrifft alle Altersgruppen, sowohl Erwachsene als auch Minderjährige. Bisher handelt es sich nur um eine verwaltungsrechtliche Verpflichtung. In der zweiten Lesung kann die Strafandrohung jedoch erhöht werden. Das Gesetz sieht hohe Geldstrafen für alle Versuche vor, die Interessen der "LGBT-Lobby" zu fördern, wobei ausländische Staatsangehörige sogar abgeschoben werden könnten.

Der Vorsitzende der Synodenabteilung für Beziehungen zur Gesellschaft und zu den Medien, Vladimir Legojda, erläuterte in einem Interview mit RIA Novosti, wie die Russische Orthodoxe Kirche zu diesen Gesetzesinitiativen steht und wie sie selbst mit LGBT-Personen umgeht. Die Kirche unterstütze die Initiative für ein generelles Verbot von LGBT-Propaganda, sei jedoch nicht dafür, eine Strafe für praktizierte Homosexualität als solche einzuführen, wie es sie zeitweilig in der Sowjetunion gegeben hatte. Die Position der Kirche bestehe in diesem Fall nicht darin, "eine Person für die Sünde der Sodomie zu bestrafen, wohl aber dafür zu sorgen, dass sie andere nicht in diese Sünde hineinzieht", zudem sollte ohnehin nicht "jede Sünde strafrechtlich geahndet werden".