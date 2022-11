Tanner meldet Interesse an Sky Shield-Luftabwehr an

EU-weit, Brüssel – Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat Interesse an einer Beteiligung Österreichs an der Sky Shield-Initiative, dem geplanten Luftabwehrsystem der europäischen NATO-Länder, bekundet. Nach einem Treffen mit ihrer deutschen Kollegin Christine Lambrecht beim EU-Rat am Dienstag in Brüssel sagte Tanner, Österreich wolle dies im Rahmen der EU, nicht der NATO, diskutieren. Zuvor hatte Lambrecht erklärt: "Österreich ist herzlich willkommen, sich daran zu beteiligen."