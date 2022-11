Frau auf Parkplatz in Schwaz vergewaltigt: 25-Jähriger in Haft

Schwaz – Bereits am frühen Samstagmorgen ist in Schwaz eine Frau attackiert und vergewaltigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau bereits in einem Lokal von einem unbekannten Mann belästigt worden. Der Mann verfolgte die Frau daraufhin. Auf einem Parkplatz in der Nähe des Lokals kam es dann um 5 Uhr zum Übergriff.