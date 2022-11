Harisch hat bei TVB-Wahl in Kitzbühel keine Konkurrenz

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Das gab’s in Kitzbühel noch nicht: eine TVB-Wahl ohne Auswahl. Am 2. Dezember steht bei Kitzbühel Tourismus die Vollversammlung an und damit auch die Neuwahlen von Vorstand, Aufsichtsrat und somit auch Obmann. Am vergangenen Freitag ist die Abgabefrist für kandidierende Listen abgelaufen und es gibt in jeder Stimmgruppe nur eine Liste und also auch keine Wahl.

Damit steht schon jetzt der neue Aufsichtsrat von Kitzbühel Tourismus fest, die Wiederwahl von Christian Harisch kann damit ebenfalls als gesichert gelten. „Die Entscheidung liegt beim Aufsichtsrat. Ich möchte dem nicht vorgreifen“, gibt sich Harisch noch zurückhaltend. Er werde dem neuen Aufsichtsrat seine Pläne für die kommenden fünf Jahre präsentieren. Sollten diese gut ankommen, wird er weiter als Obmann an der Spitze von Kitzbühel Tourismus stehen. Er war nun wieder zwei Jahre Obmann, nachdem Signe Reisch ihren Rückzug aus dem TVB 2020 bekannt gegeben hatte.

Schon jetzt ist klar, dass es dennoch viele Änderungen an der Spitze von Kitzbühel Tourismus geben wird. So ist etwa die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Kathrin Schlechter nicht mehr auf einer Liste zu finden. Als Stellvertreter bringt Harisch Hotelier Mike Mayr-Reisch und Unternehmer Andreas Dagn aus Reith ins Spiel. Mayr-Reisch steht an der Spitze der Wahlliste in der Stimmgruppe zwei und Dagn an der Spitze bei der Stimmgruppe drei. „Ich habe bei meinem Antreten 2020 gesagt, dass wir einen Generationenwechsel im Tourismusverband durchführen möchten, und das ist uns gelungen“, freut sich Harisch. So ist etwa Dagn erst 25 Jahre alt. Er soll im Vorstand auch für den Sport zuständig sein. Und auch im Aufsichtsrat finden sich viele junge Gesichter. „Es ist sehr wichtig, die jungen Leute einzubinden und ihnen auch Verantwortung zu übergeben und nicht nur davon zu reden“, erklärt Harisch.

Dass es in jeder Stimmgruppe nur eine Liste gibt, sei für ihn das Zeichen einer gewissen Zufriedenheit und dass man in den vergangenen zwei Jahren gut gearbeitet habe. Über die Zeit nach der Wahl möchte Harisch noch nicht sprechen, denn nun sei der Aufsichtsrat am Zug. Alles andere wäre respektlos. An der inhaltlichen Zukunft wurde schon in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet.