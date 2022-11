Prozess in Innsbruck: Eltern zeigten Sohn (15) an, um dessen Bruder zu schützen

Innsbruck – Ein Jugendgericht am Innsbrucker Landesgericht war gestern Schauplatz eines überaus beklemmenden Prozesses. Erschienen war ein 15-Jähriger in Begleitung seines Bewährungshelfers und die Eltern des Burschen. Dieser war erst im August wegen gefährlicher Drohungen verurteilt worden und hatte schon einen Monat später wiederum alle Grenzen überschritten.

Weil er eine Tasche mit Geld nicht mehr finden konnte, hatte er gedroht, seinen jüngeren Bruder „abzustechen“ – nur damit das Leben des Vaters ruiniert sei. In diesem Moment wäre es ihm auch egal, dass das Opfer sein Bruder ist. Somit habe der kleine Bruder zum Ferienende noch eine Woche Schonfrist, da er ihm dann vor der Schule auflauern werde, so der 15-Jährige.

Unter Tränen schilderte die Mutter vor Richter Gerhard Melichar, dass sie mit dem Jüngeren nun sogar in eine andere Wohnung gezogen sei, um zu deeskalieren. Die gereichte Hand schlug der wegen gefährlicher Drohung Angeklagte aber aus: „Ich bleibe in der Betreuung. Für mich gibt es keinen Weg nach Hause mehr!“ Aufgrund des extrem schnellen Rückfalls blieb so auch Richter Melichar nichts anderes übrig, als diesmal eine Strafe auszusprechen. 400 Euro muss der 15-Jährige nun zahlen. Dabei hatte der Bursche noch Glück, dass keine schwere Nötigung angenommen wurde. Die Sanktion war in diesem Fall aber ohnehin sekundär. (fell)